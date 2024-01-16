ВСУ за сутки потеряли до 250 военнослужащих на Краснолиманском направлении
За минувшие сутки ВСУ потеряли до 250 военнослужащих на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России. Противник также лишился двух боевых машин пехоты и шести автомобилей.
"Подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили четыре атаки 63-й механизированной и 25-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики", — рассказали в ведомстве.
Ранее Минобороны показало видео нанесения ОТРК "Искандер" удара по военной инфраструктуре ВСУ. Пуск прошёл штатно, цель поражена.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo