"Полного удовольствия не получил": Путин рассказал о впечатлениях от интервью Карлсону

Глава государства Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным прокомментировал минувшее интервью экс-телеведущему Fox News Такеру Карлсону. Так, президент назвал хорошим факт просмотра интервью западными лидерами и поблагодарил за это американского журналиста как посредника в коммуникации.

Глава государства Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным прокомментировал интервью с экс-телеведущим Fox News Такером Карлсоном. Видео © t.me / Кремль.Новости

"Хорошо, что они смотрят и слушают то, что я говорю. Если нам сегодня по каким-то причинам, связанным с ними, не удаётся вести прямой диалог, то мы должны быть благодарны господину Карлсону за то, что мы можем это делать через него как посредника. Так что то, что они смотрят, слушают, — хорошо", — подчеркнул глава государства.

Кроме того, президент охарактеризовал Карлсона как "опасного человека", так как тот в ходе интервью избрал тактику терпеливого слушателя. Путин признался, что ждал агрессивного поведения и острых вопросов от журналиста, к чему, собственно, и был готов. Однако экс-телеведущий Fox News избрал другую тактику: он несколько раз попытался перебить российского лидера, но оказался терпеливым и выслушивал все длительные диалоги. При этом полного удовольствия от беседы Путин не получил.