"Полного удовольствия не получил": Путин рассказал о впечатлениях от интервью Карлсону
Путин признался, что не получил полного удовольствия от интервью с Карлсоном
Глава государства Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным прокомментировал минувшее интервью экс-телеведущему Fox News Такеру Карлсону. Так, президент назвал хорошим факт просмотра интервью западными лидерами и поблагодарил за это американского журналиста как посредника в коммуникации.
Глава государства Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным прокомментировал интервью с экс-телеведущим Fox News Такером Карлсоном. Видео © t.me / Кремль.Новости
"Хорошо, что они смотрят и слушают то, что я говорю. Если нам сегодня по каким-то причинам, связанным с ними, не удаётся вести прямой диалог, то мы должны быть благодарны господину Карлсону за то, что мы можем это делать через него как посредника. Так что то, что они смотрят, слушают, — хорошо", — подчеркнул глава государства.
Кроме того, президент охарактеризовал Карлсона как "опасного человека", так как тот в ходе интервью избрал тактику терпеливого слушателя. Путин признался, что ждал агрессивного поведения и острых вопросов от журналиста, к чему, собственно, и был готов. Однако экс-телеведущий Fox News избрал другую тактику: он несколько раз попытался перебить российского лидера, но оказался терпеливым и выслушивал все длительные диалоги. При этом полного удовольствия от беседы Путин не получил.
"Откровенно говоря, полного удовольствия от этого интервью я не получил. Но он шёл жёстко по своему плану, и он свой план исполнил", — добавил Путин.
Как сообщал Life.ru, интервью Путина Карлсону вышло 9 февраля. Беседу с американским журналистом президент РФ начал с истории многовековых отношений России и Украины, после чего, в частности, выразил уверенность в том, что две страны рано или поздно договорятся и восстановят свои отношения, а также рассказал про нежелание принимать Москву в НАТО в 2000-х годах. В общей сложности глава государства успел ответить Карлсону на 60 вопросов.
t.me / Кремль.Новости