Украина не сможет победить Россию, заявил американский журналист Такер Карлсон после нашумевшего интервью с Владимиром Путиным. Депутат Госдумы Амир Хамитов рассказал Life.ru, почему представитель СМИ от США так уверен в своей позиции.

"Такер Карлсон знает, о чём говорит. В отличие от многих своих коллег, он изучил вопрос всесторонне, стремясь получить информацию из первых источников, — для чего в том числе взял интервью непосредственно у президента России Владимира Путина, не желая довольствоваться пропагандистскими пересказами. И теперь Карлсон транслирует мнение человека со стороны, который при этом свободен от лживых штампов западных СМИ", — подчеркнул депутат.

По его словам, любое враньё о мифической "российской агрессии" отпадает само собой, когда люди перестают слушать пропаганду и начинают оперировать только фактами и объективной исторической реальностью. Хамитов дополнил, что у Вооружённых сил Украины (ВСУ) действительно нет шансов победить Россию.

Парламентарий указал, что российские военные сражаются с неонацистским режимом за свободу и безопасность исторических русских земель. А вот украинские солдаты сражаются, по словам эксперта, лишь "за капризы недофюрера-наркомана, который боится потерять власть и попасть под суд". Хамитов подытожил, что в такой ситуации спонсирование Украины лишь оттягивает печальный финал киевского режима.