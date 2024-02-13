"Знает, о чём говорит": В Госдуме объяснили, почему Карлсон уверен в победе России в конфликте на Украине
Хамитов: Карлсон исключил победу Киева над РФ, так как изучил вопрос всесторонне
Украина не сможет победить Россию, заявил американский журналист Такер Карлсон после нашумевшего интервью с Владимиром Путиным. Депутат Госдумы Амир Хамитов рассказал Life.ru, почему представитель СМИ от США так уверен в своей позиции.
"Такер Карлсон знает, о чём говорит. В отличие от многих своих коллег, он изучил вопрос всесторонне, стремясь получить информацию из первых источников, — для чего в том числе взял интервью непосредственно у президента России Владимира Путина, не желая довольствоваться пропагандистскими пересказами. И теперь Карлсон транслирует мнение человека со стороны, который при этом свободен от лживых штампов западных СМИ", — подчеркнул депутат.
По его словам, любое враньё о мифической "российской агрессии" отпадает само собой, когда люди перестают слушать пропаганду и начинают оперировать только фактами и объективной исторической реальностью. Хамитов дополнил, что у Вооружённых сил Украины (ВСУ) действительно нет шансов победить Россию.
Парламентарий указал, что российские военные сражаются с неонацистским режимом за свободу и безопасность исторических русских земель. А вот украинские солдаты сражаются, по словам эксперта, лишь "за капризы недофюрера-наркомана, который боится потерять власть и попасть под суд". Хамитов подытожил, что в такой ситуации спонсирование Украины лишь оттягивает печальный финал киевского режима.
Ранее сообщалось, что Карлсон полностью исключил возможность победы Украины над Россией. По словам журналиста, это невозможно даже при многомиллиардном спонсировании со стороны Запада, что, к слову, только множит число жертв и способствует деградации экономик союзников Незалежной.