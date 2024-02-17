Столтенберг признал, что у НАТО есть проблемы с запасом вооружений

Иссякающие запасы оружия стали неоспоримой проблемой для НАТО. Такое признание сделал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время своего выступления на конференции по безопасности в Мюнхене.

"НАТО — это самая большая военная сила в мире, она представляет собой примерно половину мировой военной силы, и в военном отношении мы сильнее России", — заявил он.

При этом, считает Столтенберг, конфликт на Украине продемонстрировал, что в арсенале альянса было слишком мало запчастей, материалов для обслуживания и боеприпасов. Запасы оказались сильно исчерпаны с момента начала боевых действий, поэтому блок в срочном порядке увеличивает их производство.