Столтенберг признал, что у НАТО есть проблемы с запасом вооружений
Иссякающие запасы оружия стали неоспоримой проблемой для НАТО. Такое признание сделал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время своего выступления на конференции по безопасности в Мюнхене.
"НАТО — это самая большая военная сила в мире, она представляет собой примерно половину мировой военной силы, и в военном отношении мы сильнее России", — заявил он.
При этом, считает Столтенберг, конфликт на Украине продемонстрировал, что в арсенале альянса было слишком мало запчастей, материалов для обслуживания и боеприпасов. Запасы оказались сильно исчерпаны с момента начала боевых действий, поэтому блок в срочном порядке увеличивает их производство.
Ранее в британской прессе появились сообщения о том, что развитие российской оборонной промышленности, совершившей мощнейший рывок в течение последнего года, вызвали шок среди политиков Запада. Так, в 2023 году отечественный ВПК смог изготовить миллионы артиллерийских снарядов и сотни танков. При этом, по мнению журналистов, ни Украина, ни весь блок НАТО не способны развить таких мощностей.
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