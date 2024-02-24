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24 февраля, 04:11

Не дотянет до выборов: Трамп допустил смерть Байдена в 2024 году

Трамп усомнился в том, что Байден дотянет до президентских выборов

Действующий президент США Джо Байден в силу преклонного возраста может попросту не дотянуть до выборов главы государства, намеченных на ноябрь 2024 года. Такое предположение озвучил бывший американский лидер Дональд Трамп.

О состоянии здоровья главного конкурента 45-й президент страны заговорил во время выступления перед сторонниками в Южной Каролине. Он заявил, что 81-летний политик столкнётся с большими трудностями во время президентской гонки, усомнившись в стопроцентной явке оппонента.

"Ноябрь будет непростым для Джо Байдена, если он вообще будет. Я не знаю, дотянет ли он до старта", — высказался Трамп.

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Ранее Байден тоже предпринял попытку уколоть соперника в преддверии выборов. Он заявил, что якобы Трамп тянет США в прошлое, получив не менее острый ответ.

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Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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