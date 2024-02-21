Байден заявил, что Трамп тянет США в прошлое, а тот обвинил оппонента в разрушении страны

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп тянет Соединённые Штаты в прошлое. Об этом заявил нынешний американский лидер Джо Байден.

"Трамп тянет нас назад в прошлое, а не ведёт нас в будущее", — приводят слова Байдена журналисты пресс-пула Белого дома.

Американский лидер дополнил, что они "стоят за правду" и собираются победить Трампа и его ложь. В свою очередь, бывший глава администрации США на выступлении перед сторонниками отметил, что Байден своей политикой разрушает страну. По его словам, вместо того, чтобы выделять помощь "странам, которые ненавидят" Вашингтон, администрация президента должна усилить охрану американской границы.