Чехия не отправит своих военнослужащих в зону украинского конфликта. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление главы правительства этой европейской страны Петра Фиалы передаёт агентство ЧТК.

"Участвующий в работе парижской конференции о помощи Украине премьер Петр Фиала заявил о том, что Чехия не собирается направлять своих военнослужащих на Украину", — говорится в материале.

Глава чешского кабинета министров рассказал журналистам, что на мероприятии в Париже предполагается обсуждение создания долгосрочных производственных мощностей в Европе и на Украине, а не только поставки боеприпасов киевскому режиму. Помимо того, собравшиеся на саммите политики обсудят вопрос об обучении украинских военнослужащих.