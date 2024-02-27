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26 февраля, 22:14

В Чехии заявили, что не отправят войска на Украину

Премьер Чехии Фиала: Прага не будет отправлять войска на Украину

Чехия не отправит своих военнослужащих в зону украинского конфликта. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление главы правительства этой европейской страны Петра Фиалы передаёт агентство ЧТК.

"Участвующий в работе парижской конференции о помощи Украине премьер Петр Фиала заявил о том, что Чехия не собирается направлять своих военнослужащих на Украину", — говорится в материале.

Глава чешского кабинета министров рассказал журналистам, что на мероприятии в Париже предполагается обсуждение создания долгосрочных производственных мощностей в Европе и на Украине, а не только поставки боеприпасов киевскому режиму. Помимо того, собравшиеся на саммите политики обсудят вопрос об обучении украинских военнослужащих.

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Напомним, что накануне, 26 февраля, премьер-министр Словакии Роберт Фицо после заседания правительства и Совета безопасности республики сделал заявление по этому поводу. По его словам, некоторые страны Евросоюза и НАТО могут направить своих военных на Украину.

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Алексей Соловьёв
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