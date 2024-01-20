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20 января, 07:39

В офисе Зеленского оценили сценарий с отправкой на Украину солдат из других стран

Подоляк: Отправка на Украину иностранных солдат не обсуждается

Возможность отправки на Украину военных из других стран в настоящее время не обсуждается. Об этом сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в ходе интервью немецкой газете Bild, добавив, что Россию не удалось изолировать.

"Мы согласимся на любую помощь, но пока такие переговоры не ведутся", — указал Подоляк, отвечая на вопрос о том, согласится ли Киев, если другие страны предложат отправить на Украину солдат.

По словам советника главы офиса Зеленского, в Киеве были бы не против такого сценария, однако сейчас существует лишь задача максимально усилить Украину высокотехнологичным оружием. Подоляк дополнил, что украинские власти обсуждают оружие и санкции с целью изоляции России.

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А ранее Лайф писал, что Франция не может запретить своим гражданам отправляться на Украину, чтобы воевать в рядах ВСУ. По словам министра обороны страны Себастьяна Лекорню, сообщения о французских наёмниках в Киеве являются "частью российской информационной войны".

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ТАСС / AP / Johan Nilsson

Дарья Нарыкова
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