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10 марта, 07:53

"Опомнитесь": В Польше взбесились из-за планов властей по Украине

Публицист Важеха назвал идею МИД Польши о вводе войск на Украину бредом

Высказывания министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о возможной отправке военных стран Запада на Украину абсолютно неприемлемы. Такое мнение выразил польский публицист и обозреватель Лукаш Важеха.

"На конференции также прозвучали крайне безответственные слова о реализации "творчески продуманной и асимметричной эскалации". Под этим бредом скрывается просто провокационное поведение, которое не в интересах Польши", — выразил недовольство журналист в соцсети X.

По его словам, Сикорский зря одобрил идею французского лидера Эмманюэля Макрона о вводе иностранных войск на Украину. Ведь в случае военного столкновения, считает Важеха, полякам придётся в одиночку оборонять свою страну. Обозреватель подчеркнул, что Макрон не будет защищать границы Польши, и призвал опомниться.

Франция создаст коалицию с готовыми к отправке войск на Украину странами
Франция создаст коалицию с готовыми к отправке войск на Украину странами

Напомним, Макрон не исключил возможности отправки войск НАТО на Украину. По его словам, данный вопрос обсуждался на конференции в Париже, однако присутствующие не пришли к консенсусу. Позднее в МИД Франции скорректировали слова Макрона и пояснили, что введение войск на Украину может произойти, но без участия в конфликте. Тем временем Швеция, Германия, Британия, Польша, а также США отказались отправлять войска в зону СВО. Позднее выяснилось, Франция введёт войска на Украину в случае продвижения ВС РФ в сторону Киева или стремительного наступления на юг со взятием Одессы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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