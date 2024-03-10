"Опомнитесь": В Польше взбесились из-за планов властей по Украине
Публицист Важеха назвал идею МИД Польши о вводе войск на Украину бредом
Высказывания министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о возможной отправке военных стран Запада на Украину абсолютно неприемлемы. Такое мнение выразил польский публицист и обозреватель Лукаш Важеха.
"На конференции также прозвучали крайне безответственные слова о реализации "творчески продуманной и асимметричной эскалации". Под этим бредом скрывается просто провокационное поведение, которое не в интересах Польши", — выразил недовольство журналист в соцсети X.
По его словам, Сикорский зря одобрил идею французского лидера Эмманюэля Макрона о вводе иностранных войск на Украину. Ведь в случае военного столкновения, считает Важеха, полякам придётся в одиночку оборонять свою страну. Обозреватель подчеркнул, что Макрон не будет защищать границы Польши, и призвал опомниться.
Напомним, Макрон не исключил возможности отправки войск НАТО на Украину. По его словам, данный вопрос обсуждался на конференции в Париже, однако присутствующие не пришли к консенсусу. Позднее в МИД Франции скорректировали слова Макрона и пояснили, что введение войск на Украину может произойти, но без участия в конфликте. Тем временем Швеция, Германия, Британия, Польша, а также США отказались отправлять войска в зону СВО. Позднее выяснилось, Франция введёт войска на Украину в случае продвижения ВС РФ в сторону Киева или стремительного наступления на юг со взятием Одессы.
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