"Опомнитесь": В Польше взбесились из-за планов властей по Украине

Высказывания министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о возможной отправке военных стран Запада на Украину абсолютно неприемлемы. Такое мнение выразил польский публицист и обозреватель Лукаш Важеха.

"На конференции также прозвучали крайне безответственные слова о реализации "творчески продуманной и асимметричной эскалации". Под этим бредом скрывается просто провокационное поведение, которое не в интересах Польши", — выразил недовольство журналист в соцсети X.