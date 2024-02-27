В Британии заявили, что не планируют отправлять свои войска на Украину

Великобритания не планирует отправлять свои войска на Украину. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Соединённого Королевства Риши Сунака, комментируя скандальное заявление президента Франции Эмманюэля Макрона.

"У нас нет каких-либо планов, предполагающих крупномасштабное развёртывание [войск] сверх того небольшого числа военнослужащих, которые уже находятся в стране, оказывая поддержку ВСУ", — цитирует заявление Reuters.