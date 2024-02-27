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27 февраля, 13:30

В Британии заявили, что не планируют отправлять свои войска на Украину

Канцелярия Сунака: Великобритания не планирует направлять свои войска на Украину

Великобритания не планирует отправлять свои войска на Украину. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Соединённого Королевства Риши Сунака, комментируя скандальное заявление президента Франции Эмманюэля Макрона.

"У нас нет каких-либо планов, предполагающих крупномасштабное развёртывание [войск] сверх того небольшого числа военнослужащих, которые уже находятся в стране, оказывая поддержку ВСУ", — цитирует заявление Reuters.

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Напомним, по словам Эмманюэля Макрона, на прошедшей в Париже встрече по вопросам помощи Украине обсуждалась в том числе возможная отправка туда западных войск. Впрочем, участники так и не пришли к консенсусу. Комментируя громкое заявление, министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что Макрон "не оставляет планов Наполеона", а в Совфеде предупредили, что это может расцениваться как объявление войны. При этом в Швеции, Германии, Польше уже заявили, что не будут отправлять войска на Украину.

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Матвей Константинов
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