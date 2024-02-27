"Запад в этом единодушен": Шольц заверил, что на Украине не будет войск НАТО

Страны НАТО и Евросоюза не будут отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"На украинской территории не будет сухопутных войск и солдат, которые были бы отправлены туда из европейских государств или стран НАТО", — сказал он в разговоре с журналистами.