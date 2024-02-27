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27 февраля, 12:23

"Запад в этом единодушен": Шольц заверил, что на Украине не будет войск НАТО

Шольц: Страны НАТО и ЕС не будут отправлять войска на Украину

Страны НАТО и Евросоюза не будут отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"На украинской территории не будет сухопутных войск и солдат, которые были бы отправлены туда из европейских государств или стран НАТО", — сказал он в разговоре с журналистами.

По словам Шольца, договорённость об этом была с самого начала конфликта на Украине, а мнение Запада не изменилось, оно "единодушно".

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Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможности отправки западных войск на Украину. По его словам, этот вопрос обсуждался на конференции в Париже, однако присутствующие не пришли к консенсусу. Комментируя громкое заявление, глава МИД России Сергей Лавров указал, что Макрон "не оставляет планов Наполеона", а вице-спикер Совфеда Константин Косачёв предупредил, что подобное может расцениваться как объявление войны. Заявления Макрона также раскритиковала оппозиция Франции, назвав эту идею "безумием", а политик Марин Ле Пен задалась вопросом, "все ли отдают отчёт серьёзности подобных заявлений".

Обложка ©

Getty Images / Maja Hitij

Наталья Исакова
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