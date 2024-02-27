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27 февраля, 11:05

Косачёв: Отправка войск НАТО на Украину может трактоваться как объявление войны

Возможная отправка войск стран НАТО на Украину может трактоваться как объявление войны. Об этом предупредил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв, комментируя соответствующее заявление президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Это черта, за которой уже не просто участие НАТО в войне (это давно происходит), но может трактоваться как включение альянса в прямые боевые действия, а то и как объявление войны", — написал сенатор в телеграм-канале.

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Политолог назвал Макрона "гуттаперчевым петрушкой" за стремление отправить войска на Украину

Напомним, Эмманюэль Макрон не исключил отправку войск стран Запада на Украину. По словам французского лидера, данный вопрос обсуждался на конференции по помощи Незалежной в Париже, однако консенсус не был достигнут. Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, Макрон "не оставляет планов Наполеона".

В Кремле отреагировали на слова Макрона о возможной отправке западных войск на Украину
В Кремле отреагировали на слова Макрона о возможной отправке западных войск на Украину
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ТАСС / Александр Щербак

Матвей Константинов
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