Косачёв: Отправка войск НАТО на Украину может трактоваться как объявление войны
Возможная отправка войск стран НАТО на Украину может трактоваться как объявление войны. Об этом предупредил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв, комментируя соответствующее заявление президента Франции Эмманюэля Макрона.
"Это черта, за которой уже не просто участие НАТО в войне (это давно происходит), но может трактоваться как включение альянса в прямые боевые действия, а то и как объявление войны", — написал сенатор в телеграм-канале.
Напомним, Эмманюэль Макрон не исключил отправку войск стран Запада на Украину. По словам французского лидера, данный вопрос обсуждался на конференции по помощи Незалежной в Париже, однако консенсус не был достигнут. Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, Макрон "не оставляет планов Наполеона".
ТАСС / Александр Щербак