Политолог назвал Макрона "гуттаперчевым петрушкой" за стремление отправить войска на Украину Политолог Коровин: Запад устами Макрона подбадривает ВСУ и дальше лезть в пекло 27 февраля, 08:33 Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Getty Images / Chesnot

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о возможности отправки сухопутных войск западных стран на Украину, просто чтобы "подбодрить" Киев. Об этом Life.ru заявил политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

"Макрон — самый ничтожный политик современности из лидеров стран Запада. И для пущего эффекта ему нужно было делать такое заявление, стоя в надувных боксёрских перчатках", — отметил эксперт.

Однако если говорить о серьёзном смысле заявлений, то Макрон сделал это, чтобы подбодрить украинскую сторону, которая обречена на ещё более быстрое поражение без поддержки Запада, заключил Коровин.

"Поэтому единственное, что остаётся Западу, это устами гуттаперчевых петрушек вроде Макрона подбадривать бравых украинских вояк лезть в пекло и там утилизироваться для ещё некоторого продления агонии украинского государства как такового", — подчеркнул политолог.

Он также не исключил, что Макрон может ещё несколько раз прибегнуть к таким "ободрительным" заявлениям, но это ровным счётом ничего не изменит ни в плане успехов украинской стороны, ни в плане участия Запада.

Напомним, ранее французский лидер Эмманюэль Макрон не исключил возможности отправки западных войск на Украину. По его словам, этот вопрос обсуждался на конференции в Париже, однако присутствующие не пришли к консенсусу.