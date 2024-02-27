Макрон заявил, что поражение России на Украине необходимо для безопасности ЕС
Поражение России на Украине необходимо для Европы, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. По словам главы государства, Париж сделает всё, чтобы Москва "не выиграла эту войну".
"Поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе", — сказал он по итогам саммита по поддержке Украины.
Ранее Эмманюэль Макрон признался, что на вышеназванной встрече обсуждалась возможность отправки войск стран Запада на Украину. По словам французского лидера, будут рассматриваться все возможности, чтобы не допустить победы России на Украине.
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