Макрон заявил о создании девятой коалиции для поставок оружия Киеву

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что страны – члены Евросоюза создали коалицию, которая будет заниматься вопросами поставок дальнобойных ракет киевскому режиму. Об этом глава Пятой республики сообщил во время пресс-конференции по итогам саммита по поддержке Незалежной в Париже, трансляция которой велась в социальной сети Х.

"Мы создаём девятую коалицию, которая будет заниматься поставками ракет и бомб средней и большой дальности", — заявил политик.

Помимо того, он подчеркнул, что это объединение уже организовано. Также Макрон отметил, что на сегодняшний день уже существует восемь коалиций, которые были созданы для поставок Киеву отдельных видов боеприпасов.