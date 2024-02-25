"Уберём — и побыстрее!": Во Франции потребовали отставки Макрона после его слов об Украине

Председатель французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо потребовал отставки лидера страны Эмманюэля Макрона после его высказывания о расширении поддержки ВСУ. Соответствующее сообщение появилось на странице политика в соцсети X (Twitter).

Макрон ранее сообщил о планах встретиться с десятками европейских и международных официальных лиц, "чтобы увеличить помощь Украине". По его словам, заседание намечено на понедельник, 26 февраля.