"Уберём — и побыстрее!": Во Франции потребовали отставки Макрона после его слов об Украине
Французский политик Филиппо потребовал отставки Макрона после его слов о ВСУ
Председатель французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо потребовал отставки лидера страны Эмманюэля Макрона после его высказывания о расширении поддержки ВСУ. Соответствующее сообщение появилось на странице политика в соцсети X (Twitter).
Макрон ранее сообщил о планах встретиться с десятками европейских и международных официальных лиц, "чтобы увеличить помощь Украине". По его словам, заседание намечено на понедельник, 26 февраля.
"Он потратит ещё больше денег на Украину в ущерб Франции, особенно нашим фермерам! Давайте уберём его отсюда — и побыстрее!" — призвал Филиппо.
Как сообщал Life.ru, протесты во Франции среди фермеров начались в январе. Тогда аграрии потребовали снизить цены на дизель и выделить субсидии. Протестующие в знак недовольства заблокировали дороги, а в департаменте Верхняя Гаронна даже вывалили навоз на подъездах к торговым центрам. Фермеры обвинили французские власти и в том, что Украине разрешено ввозить сельхозпродукцию в ЕС без таможенных пошлин, в результате чего украинское зерно имеет на рынке невысокую цену. В субботу, 24 февраля, французские аграрии прорвались сквозь оцепление полиции в павильон выставки сельского хозяйства в Париже, на которую приехал Макрон. Президент Франции пообещал фермерам "защитные меры" от импорта с Украины.
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