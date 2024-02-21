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21 февраля, 20:19

Протестующие фермеры щедро сдобрили навозом улицы французских городов

Во Франции на протестах перед сельхозвыставкой фермеры вылили навоз в городах

Протестующие фермеры разбрасывают навоз по французским городам. Обложка © Х / France Bleu Sud Lorraine

Протестующие фермеры разбрасывают навоз по французским городам. Обложка © Х / France Bleu Sud Lorraine

В субботу, 24 февраля, в Париже должен открыться Салон сельского хозяйства. Как передаёт радиостанция Franceinfo, в связи с этим по Франции прокатились протестные акции местных фермеров.

Протестующие фермеры разбрасывают навоз по французским городам. Видео © Х / Global Dissident

Согласно предоставленным сведениям, глава правительства Пятой республики Габриэль Атталь пытался вразумить негодующих работников в сфере сельского хозяйства, однако те разбросали покрышки и сено на пропускном пункте оплаты на трассе А62 между Тулузой и Бордо, а также заблокировали множество дорог в департаментах Тарн и Гаронна и Жер в регионе Окситания. Сообщается, что в департаменте Верхняя Гаронна фермеры вывалили навоз на подъездах к торговым центрам.

Помимо того, подобного рода инциденты произошли в коммуне Сен-Брие. Там протестующие покрыли всю площадь напротив префектуры большим слоем навоза. В Па-де-Кале похожая ситуация произошла рядом с налоговым центром.

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Ранее Life.ru писал, что протесты во Франции среди фермеров начались ещё в январе. Тогда протестующие требовали снижения цен на дизель и выделения субсидий.

Алексей Соловьёв
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