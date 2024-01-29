Полиция Франции вывела на улицу БТР из-за угрозы "фермерской блокады" Парижа

Французская полиция вывела на улицу бронетехнику и установила кордоны в районе коммуны Рюнжи под Парижем, где запланирована очередная манифестация фермеров. Кадры появились в Сети.

Аграрии Франции протестуют уже пару недель. На этот раз они намерены перекрыть семь автотрасс, которые ведут к Парижу, чтобы блокировать город и не допустить поставок продукции. Акция должна продлиться пять дней. На фоне происходящего французская полиция создала кордоны и намерена пресекать протесты при помощи бронетехники.