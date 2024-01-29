Регион

Уведомления отключены

Новости
Катастрофа Ил-76
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Премьер Грузии Гарибашвили объявил об отставке

Путин подтвердил планы по отправке женщины-космонавта из Белоруссии на МКС

Три человека погибли при ракетных ударах ВСУ по жилым районам Донецка

Мизулина двумя словами прокомментировала попадание в санкционный список ЕС

Глава Минцифры высказался о возобновлении работы TikTok в России

Юные хоккеисты выбили стёкла автобуса, чтобы спастись на уральской трассе смерти

ГБР Украины предъявило новые обвинения командирам "Беркута" по делу о Майдане

Российские войска освободили Табаевку в Харьковской области

На Украине признали утрату части суверенитета

На "Мосфильме" назвали топ лучших картин студии в преддверии 100-летнего юбилея

Полиция Франции вывела на улицу БТР из-за угрозы "фермерской блокады" Парижа

Под Парижем полиция расставляет бронетехнику, ожидая новые протесты фермеров

29 января, 12:31
Во Франции полиция готовит кордоны перед протестом фермеров. Обложка © Twitter / Rusif Huseinov

Во Франции полиция готовит кордоны перед протестом фермеров. Обложка © Twitter / Rusif Huseinov

Французская полиция вывела на улицу бронетехнику и установила кордоны в районе коммуны Рюнжи под Парижем, где запланирована очередная манифестация фермеров. Кадры появились в Сети.

Во Франции полиция готовится к протестам фермеров. Видео © Twitter / Pam33771

Во Франции полиция готовит кордоны перед протестом фермеров. Фото © Twitter / foobiker

Во Франции полиция готовит кордоны перед протестом фермеров. Фото © Twitter / foobiker

Аграрии Франции протестуют уже пару недель. На этот раз они намерены перекрыть семь автотрасс, которые ведут к Парижу, чтобы блокировать город и не допустить поставок продукции. Акция должна продлиться пять дней. На фоне происходящего французская полиция создала кордоны и намерена пресекать протесты при помощи бронетехники.

В МИД России заявили о готовности к диалогу с Францией
В МИД России заявили о готовности к диалогу с Францией

Напомним, во Франции фермеры продолжают блокировать трассы по всей стране на протяжении нескольких недель, несмотря на объявленные властями компромиссные меры. Протестующие требуют снижения цен на дизель и выделения субсидий. 27 января им удалось заблокировать как минимум 12 дорог.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!