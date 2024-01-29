Полиция Франции вывела на улицу БТР из-за угрозы "фермерской блокады" Парижа
Под Парижем полиция расставляет бронетехнику, ожидая новые протесты фермеров
Во Франции полиция готовит кордоны перед протестом фермеров. Обложка © Twitter / Rusif Huseinov
Французская полиция вывела на улицу бронетехнику и установила кордоны в районе коммуны Рюнжи под Парижем, где запланирована очередная манифестация фермеров. Кадры появились в Сети.
Во Франции полиция готовится к протестам фермеров. Видео © Twitter / Pam33771
Во Франции полиция готовит кордоны перед протестом фермеров. Фото © Twitter / foobiker
Аграрии Франции протестуют уже пару недель. На этот раз они намерены перекрыть семь автотрасс, которые ведут к Парижу, чтобы блокировать город и не допустить поставок продукции. Акция должна продлиться пять дней. На фоне происходящего французская полиция создала кордоны и намерена пресекать протесты при помощи бронетехники.
Напомним, во Франции фермеры продолжают блокировать трассы по всей стране на протяжении нескольких недель, несмотря на объявленные властями компромиссные меры. Протестующие требуют снижения цен на дизель и выделения субсидий. 27 января им удалось заблокировать как минимум 12 дорог.