В МИД России заявили о готовности к диалогу с Францией

Россия готова к диалогу с Францией относительно урегулирования конфликта на Украине и других проблем с учётом интересов Москвы, хотя отношения между государствами находятся в глубоком кризисе. Об этом заявили в пресс-службе МИД РФ.

Там отметили, что власти Франции не скрывают враждебного настроя по отношению к России. В ведомстве подчеркнули, что французская сторона, руководствуясь идеей о нанесении России "стратегического поражения", навредила выстроенному за десятилетия заделу сотрудничества.

"Очевидно, что сегодня отношения между Россией и Францией находятся в глубоком кризисе, причём не по российской инициативе... Мы готовы откликнуться на любые жизнеспособные и конструктивные инициативы как в том, что касается урегулирования конфликта на Украине, разумеется, с учётом новых политико-правовых реалий, так и при обсуждении мировых и региональных проблем", — говорится в сообщении дипломатического ведомства.