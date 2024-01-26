В МИД России заявили о готовности к диалогу с Францией
МИД РФ заявил о готовности к диалогу с Парижем, несмотря на кризис в отношениях
Россия готова к диалогу с Францией относительно урегулирования конфликта на Украине и других проблем с учётом интересов Москвы, хотя отношения между государствами находятся в глубоком кризисе. Об этом заявили в пресс-службе МИД РФ.
Там отметили, что власти Франции не скрывают враждебного настроя по отношению к России. В ведомстве подчеркнули, что французская сторона, руководствуясь идеей о нанесении России "стратегического поражения", навредила выстроенному за десятилетия заделу сотрудничества.
"Очевидно, что сегодня отношения между Россией и Францией находятся в глубоком кризисе, причём не по российской инициативе... Мы готовы откликнуться на любые жизнеспособные и конструктивные инициативы как в том, что касается урегулирования конфликта на Украине, разумеется, с учётом новых политико-правовых реалий, так и при обсуждении мировых и региональных проблем", — говорится в сообщении дипломатического ведомства.
В МИД указали, что Москва всегда оставалась открытой к диалогу со всеми зарубежными собеседниками из числа недружественных стран, включая Францию, по любым представляющим взаимный интерес вопросам. Главным условием для России по-прежнему остаётся учёт её интересов, наличие гарантий их исполнения и соблюдение принципов взаимного уважения сторон, добавили в министерстве.
Ранее Лайф писал, что во Франции резко вспомнили о России после того, как поняли: экономика страны погибает. Глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал снять санкции с РФ.
LIFE / Владимир Суворов