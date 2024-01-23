Регион

Уведомления отключены

23 января, 06:34

Лавров: Москва выслушает тех, кто не хочет использовать Украину против России

Москва готова к диалогу по Украине с теми, кто не хочет использовать Киев "как инструмент войны" против России. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Всех, кто действительно заинтересован в справедливости, включая справедливость, создаваемую в отношениях между Россией и Украиной <…> мы будем готовы выслушать", — рассказал Лавров в интервью американскому телеканалу CBS.

Лавров назвал слухами сообщения о "прямых переговорах" РФ и Украины в Женеве
Лавров назвал слухами сообщения о "прямых переговорах" РФ и Украины в Женеве

Ранее Лайф писал, что российская сторона готова к мирным переговорам по Украине. По словам Лаврова, Москва никогда не отказывалась от решения конфликта дипломатическим путём. Он назвал жителей России и Незалежной братьями и добрыми соседями. А накануне, 22 января, министр иностранных дел РФ прибыл в Нью-Йорк на заседание СБ ООН по Незалежной. Во время выступления он заявил, что власти Украины используют своих граждан для защиты интересов Запада, бросая их как пушечное мясо.

Обложка ©

ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko

Ян Поланин
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • МИД РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров