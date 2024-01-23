Лавров: Москва выслушает тех, кто не хочет использовать Украину против России
Москва готова к диалогу по Украине с теми, кто не хочет использовать Киев "как инструмент войны" против России. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Всех, кто действительно заинтересован в справедливости, включая справедливость, создаваемую в отношениях между Россией и Украиной <…> мы будем готовы выслушать", — рассказал Лавров в интервью американскому телеканалу CBS.
Ранее Лайф писал, что российская сторона готова к мирным переговорам по Украине. По словам Лаврова, Москва никогда не отказывалась от решения конфликта дипломатическим путём. Он назвал жителей России и Незалежной братьями и добрыми соседями. А накануне, 22 января, министр иностранных дел РФ прибыл в Нью-Йорк на заседание СБ ООН по Незалежной. Во время выступления он заявил, что власти Украины используют своих граждан для защиты интересов Запада, бросая их как пушечное мясо.
ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko