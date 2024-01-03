"Они убивают нас": Во Франции вспомнили о России из-за краха экономики
Политик Филиппо: Для спасения экономики Франции нужно снять санкции с России
Экономика Франции погибает, а для её спасения необходимо срочно снять санкции с Росиии. Как написал в соцсети X глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо, в стране после введения антироссийских ограничений произошёл "резкий крах производства".
"Антироссийские санкции убивают нас взрывом цен на энергоносители. ЕС, евро и политики убивают нас, макронизм убивает нас!" — заявил политик, а также призвал к выходу Франции из Евросоюза и "экономическому патриотизму".
Последствия антироссийских ограничений ранее ощутили и в Берлине. Как заявила газета Times, Германия может лишиться статуса третьей крупнейшей экономики к 2026 году из-за зависимости от российских энергоносителей, на которые ввели санкции.
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