Экономика Франции погибает, а для её спасения необходимо срочно снять санкции с Росиии. Как написал в соцсети X глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо, в стране после введения антироссийских ограничений произошёл "резкий крах производства".

"Антироссийские санкции убивают нас взрывом цен на энергоносители. ЕС, евро и политики убивают нас, макронизм убивает нас!" — заявил политик, а также призвал к выходу Франции из Евросоюза и "экономическому патриотизму".