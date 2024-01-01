Россия с лёгкостью справилась с санкционным давлением со стороны западных стран. Как напомнил обозреватель Myśl Polska Анджей Щесняк, несмотря на это, Запад намерен продолжить вести эту "глобальную экономическую войну" и нанести следующий удар.

"Удар Запада по российской экономике был мощным и мог сбить с ног крупнейшего игрока. Россия выдержала — как говорится, побеждает не тот, кто наносит самые сильные удары, а тот, кто выдержит дольше всех. <...> Попытка нокаута провалилась", — подчеркнул обозреватель.