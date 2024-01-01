"Выдержала удар": В Польше заявили о провале войны Запада против России
Myśl Polska: Западные страны ведут провальную экономическую войну с Россией
Россия с лёгкостью справилась с санкционным давлением со стороны западных стран. Как напомнил обозреватель Myśl Polska Анджей Щесняк, несмотря на это, Запад намерен продолжить вести эту "глобальную экономическую войну" и нанести следующий удар.
"Удар Запада по российской экономике был мощным и мог сбить с ног крупнейшего игрока. Россия выдержала — как говорится, побеждает не тот, кто наносит самые сильные удары, а тот, кто выдержит дольше всех. <...> Попытка нокаута провалилась", — подчеркнул обозреватель.
Глава государства Владимир Путин не раз подчёркивал, что Россия справляется с последствиями введённых в её отношении западных санкций. Недавно он заявил, что экономика РФ эффективно справляется с попытками извне сдержать развитие страны. Залогом, по мнению президента, стал фундаментальный запас прочности, который государство формировало последние 20 лет.
Unsplash