В Германии анонсировали разработку очередных антироссийских санкций ЕС
Минэкономики ФРГ заявило, что ЕС готовит новый пакет санкций против России
Европейский союз (ЕС) начал разрабатывать новый пакет антироссийских санкций. Об этом заявил представитель Министерства экономики в четверг, 28 декабря.
"Мы одобрили сейчас в Брюсселе 12-й пакет санкций, и последуют новые пакеты", — указал представитель ведомства.
По его словам, санкционную систему будут расширять и совершенствовать, а возможности обхода ограничений — обнаруживать и пресекать.
Ранее о подготовке новых пакетов санкций против России заявил официальный представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри. При этом он отказался комментировать их возможное содержание. Напомним, что 18 декабря ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России. Новые ограничения нацелены "на дорогостоящие секторы российской экономики и затрудняют обход санкций", заявили в европейском сообществе. В частности, новый пакет включает запрет на импорт ювелирных алмазов из РФ, а также изделий из алюминия, в том числе проволоки, фольги, труб, запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в РФ. Также в чёрном списке оказались 29 компаний и ряд физлиц.
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