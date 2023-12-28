В Германии анонсировали разработку очередных антироссийских санкций ЕС

Ранее о подготовке новых пакетов санкций против России заявил официальный представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри. При этом он отказался комментировать их возможное содержание. Напомним, что 18 декабря ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России. Новые ограничения нацелены "на дорогостоящие секторы российской экономики и затрудняют обход санкций", заявили в европейском сообществе. В частности, новый пакет включает запрет на импорт ювелирных алмазов из РФ, а также изделий из алюминия, в том числе проволоки, фольги, труб, запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в РФ. Также в чёрном списке оказались 29 компаний и ряд физлиц.