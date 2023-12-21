В ЕС проболтались о подготовке новых пакетов санкций против России

Еврокомиссия планирует разработать 13-й и 14-й пакеты санкций против России. Об этом газете "Известия" рассказал официальный представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри.

"Мы всегда готовы принять новые санкции против России, хотя никогда заранее не комментируем их возможное содержание", — сообщил Ферри.

По словам евродепутата от Чехии Томаша Здеховского, разработка новых рестрикций продлится недолго и вскоре они будут представлены странам-членам.