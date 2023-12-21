В ЕС проболтались о подготовке новых пакетов санкций против России
Представитель ЕК Ферри: В ЕС разрабатывают 13-й и 14-й пакеты санкций против РФ
Еврокомиссия планирует разработать 13-й и 14-й пакеты санкций против России. Об этом газете "Известия" рассказал официальный представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри.
"Мы всегда готовы принять новые санкции против России, хотя никогда заранее не комментируем их возможное содержание", — сообщил Ферри.
По словам евродепутата от Чехии Томаша Здеховского, разработка новых рестрикций продлится недолго и вскоре они будут представлены странам-членам.
Напомним, что несколько дней назад Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. В заявлении говорилось, что новые ограничения нацелены "на дорогостоящие секторы российской экономики", в частности на импорт ювелирных алмазов, а также изделий из алюминия, и на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в РФ.
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