Регион

Уведомления отключены

21 декабря, 03:22

В ЕС проболтались о подготовке новых пакетов санкций против России

Представитель ЕК Ферри: В ЕС разрабатывают 13-й и 14-й пакеты санкций против РФ

Еврокомиссия планирует разработать 13-й и 14-й пакеты санкций против России. Об этом газете "Известия" рассказал официальный представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри.

"Мы всегда готовы принять новые санкции против России, хотя никогда заранее не комментируем их возможное содержание", — сообщил Ферри.

По словам евродепутата от Чехии Томаша Здеховского, разработка новых рестрикций продлится недолго и вскоре они будут представлены странам-членам.

"Привет чудакам из Вашингтона": Санкциям против российских алмазов предсказали крах
"Привет чудакам из Вашингтона": Санкциям против российских алмазов предсказали крах

Напомним, что несколько дней назад Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. В заявлении говорилось, что новые ограничения нацелены "на дорогостоящие секторы российской экономики", в частности на импорт ювелирных алмазов, а также изделий из алюминия, и на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в РФ.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Санкции против России
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров