"Привет чудакам из Вашингтона": Санкциям против российских алмазов предсказали крах
Журналист Пронько предсказал провал санкций Запада против российских алмазов
Правила на алмазном рынке установлены на десятилетия, поэтому антироссийские санкции Запада действовать не будут. Таким мнением поделился журналист Юрий Пронько, комментируя утверждение очередного пакета рестрикций.
Пронько привёл слова главы самой дорогой в мире алмазодобывающей компании De Beers Эла Кука, который заявил, что на таможенной службе сотрудники попросту не смогут отличить драгоценный камень российского производства от какого-либо другого. В связи с этим становится непонятно, как будет работать система по отслеживанию алмазов, которые были сделаны именно в РФ. Также журналист отметил, что свои правила на алмазном рынке установлены уже давно, поэтому они будут продолжать действовать вне зависимости от введённых санкций.
"Привет чудакам из Вашингтона и Брюсселя. Куда [Урсула] фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии. — Приим. Лайфа) и Ко полезли? На этом рынке правила на десятилетия установлены. Забудут про клоунов, а правила будут действовать", — считает ведущий "Царьграда".
Напомним, страны "Большой семёрки" с 1 января 2024 года вводят санкции в отношении импорта российских алмазов. В новые списки ограничений их в том числе внесли Великобритания и Япония. Также ввоз камней запретил Евросоюз.
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