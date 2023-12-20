"Привет чудакам из Вашингтона": Санкциям против российских алмазов предсказали крах

Пронько привёл слова главы самой дорогой в мире алмазодобывающей компании De Beers Эла Кука, который заявил, что на таможенной службе сотрудники попросту не смогут отличить драгоценный камень российского производства от какого-либо другого. В связи с этим становится непонятно, как будет работать система по отслеживанию алмазов, которые были сделаны именно в РФ. Также журналист отметил, что свои правила на алмазном рынке установлены уже давно, поэтому они будут продолжать действовать вне зависимости от введённых санкций.