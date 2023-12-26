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26 декабря, 15:07

Германии предрекли потерю статуса третьей экономики мира из-за России

Times: ФРГ может утратить статус третьей экономики мира из-за санкций против РФ

Германия может лишиться статуса третьей крупнейшей экономики к 2026 году из-за зависимости от российских энергоносителей, на которые ввели санкции. Таким прогнозом поделились аналитики британского Центра экономических и бизнес-исследований (Centre for Economics and Business Research, CEBR), пишет газета Times со ссылкой на доклад организации.

"Сокращение разрыва между экономиками Великобритании и Германии будет вызвано замедлением последней в результате её зависимости от российской энергетики для развития производственного сектора", указано в публикации.

Издание пишет, что в период с 2033 по 2038 год разрыв между экономиками Британии и Германии немного сократится. Вместе с этим ожидается, что к 2026 году место ФРГ займёт Япония, а в 2027-м четвёртое место займёт Индия. Британские аналитики считают, что Индия с капиталом в десять триллионов долларов может стать третьей крупнейшей экономикой в 2035 году.

Сейчас первая и вторая экономики мира — американская и китайская. Россия в общемировом рейтинге занимает восьмое место. По прогнозам аналитиков, США могут отдать "лидерское кресло" Китаю в 2037 году, но снова займут первое место в 2050-х годах, а Индия станет крупнейшей экономикой мира в 2080-х годах.

В CEBR отметили, что за 2023 год мировой ВВП составит 104 триллиона долларов, а к 2038 году он вырастет до 219 триллионов долларов, причём большая часть роста будет обеспечена менее развитыми экономиками.

Германия не смогла согласовать бюджет на следующий год
Германия не смогла согласовать бюджет на следующий год

А ранее помощник российского президента Максим Орешкин заявил, что экономики США, Японии и ЕС теряют свою значимость. По его словам, Россия стала крупнейшей экономикой Европы и "дышит в спину" Стране восходящего солнца в гонке за четвёртое место в общем рейтинге.

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Дарья Нарыкова
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