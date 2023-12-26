Германии предрекли потерю статуса третьей экономики мира из-за России
Times: ФРГ может утратить статус третьей экономики мира из-за санкций против РФ
Германия может лишиться статуса третьей крупнейшей экономики к 2026 году из-за зависимости от российских энергоносителей, на которые ввели санкции. Таким прогнозом поделились аналитики британского Центра экономических и бизнес-исследований (Centre for Economics and Business Research, CEBR), пишет газета Times со ссылкой на доклад организации.
"Сокращение разрыва между экономиками Великобритании и Германии будет вызвано замедлением последней в результате её зависимости от российской энергетики для развития производственного сектора", — указано в публикации.
Издание пишет, что в период с 2033 по 2038 год разрыв между экономиками Британии и Германии немного сократится. Вместе с этим ожидается, что к 2026 году место ФРГ займёт Япония, а в 2027-м четвёртое место займёт Индия. Британские аналитики считают, что Индия с капиталом в десять триллионов долларов может стать третьей крупнейшей экономикой в 2035 году.
Сейчас первая и вторая экономики мира — американская и китайская. Россия в общемировом рейтинге занимает восьмое место. По прогнозам аналитиков, США могут отдать "лидерское кресло" Китаю в 2037 году, но снова займут первое место в 2050-х годах, а Индия станет крупнейшей экономикой мира в 2080-х годах.
В CEBR отметили, что за 2023 год мировой ВВП составит 104 триллиона долларов, а к 2038 году он вырастет до 219 триллионов долларов, причём большая часть роста будет обеспечена менее развитыми экономиками.
А ранее помощник российского президента Максим Орешкин заявил, что экономики США, Японии и ЕС теряют свою значимость. По его словам, Россия стала крупнейшей экономикой Европы и "дышит в спину" Стране восходящего солнца в гонке за четвёртое место в общем рейтинге.
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