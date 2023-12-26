Орешкин заявил, что Россия стала крупнейшей экономикой Европы

Экономики Глобального Севера — США, Япония и ЕС — теряют свою значимость. Россия стала крупнейшей экономикой Европы и "дышит в спину" Стране восходящего солнца в гонке за четвёртое место в общем рейтинге. Об этом в интервью журналу "Эксперт" заявил помощник президента Максим Орешкин.

Он отметил, что очень серьёзно поднялись азиатские страны. Так, Китай стал ведущей экономикой мира, на третьем месте находится Индия, а Индонезия, занимающая седьмое место, в ближайшее время "начнёт штурмовать" вышестоящую ступеньку, на которой сейчас находится Германия.

"При этом мы видим нарастающую неустойчивость экономик Глобального Севера. <...> Он (глава евродипломатии Жозеп Боррель. — Прим. Лайфа) напрямую сказал о том, что всё благосостояние базировалось на двух предпосылках: комфортном доступе к энергоресурсам из России и использовании дешёвого производства в Китае. Плюс использование европейскими компаниями рынков России и Китая, которые обеспечивали объёмы продаж", — сказал Орешкин, добавив, что потеря этих элементов ведёт к долгосрочной стагнации европейской экономики.