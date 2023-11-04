Орешкин заявил о смещении центра сила мировой экономики на Восток

Центр силы мировой экономики смещается на восток. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"Центр силы мировой экономики меняется. Он уходит на Восток, и так же меняются экономические взаимоотношения России. Это не события последних лет и последнего года — это события, которые естественным образом происходили последние десять лет", — указал Орешкин.

По словам помощника главы государства, в 2000 году по паритету покупательной способности Россия занимала 12-е место, а в 2022-м уже пятое. За последние два десятка лет РФ серьёзно поднялась в рейтинге, обойдя многие европейские страны, в том числе Великобританию, Францию, Италию, Германию, подчеркнул Орешкин.

Помощник президента добавил, что старые экономики Европы падают в рейтинге, в то время как государства Юго-Восточной Азии сильно прогрессируют. На первое место в списке вышел Китай, опередив США, а на третьей строчке теперь располагается Индия.