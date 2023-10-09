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9 октября, 04:52

Рубль признан самой недооценённой валютой стран G20

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Рубль в начале осени стал самой недооценённой валютой среди стран G20 в связи с тем, что его курс должен составлять около 33 рублей за доллар. К таким выводам пришли аналитики РИА "Новости".

Агентство рассчитало курс нацвалют на основе опубликованного ранее рейтинга стран "Большой двадцатки" по стоимости комбо-обеда из бургера, картофеля фри и стакана колы. Согласно списку, самый дешёвый обед оказался в России, а самый дорогой — в Германии.

Агентство сделало вывод, что курс рубля по паритету покупательной способности (ППС) втрое ниже текущего курса и составляет 32,07 за один доллар. Как объяснили аналитики, Россия имеет самый высокий паритет покупательной способности.

Индонезийская рупия расположилась на втором месте рейтинга. Её курс в 2,2 раза лучше официального — 6,9 тысячи рупий за доллар вместо 15,4 тысячи. Топ-3 замыкает ЮАР с курсом в 1,8 раза сильнее, чем "на табло", — 10,4 ранда за доллар. Недооценёнными признаны также индийская рупия, китайский юань, турецкая лира, корейская вона и японская иена.

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Андрей Бражников
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