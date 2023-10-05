В Сочи завершилось юбилейное XX ежегодное заседание дискуссионного клуба "Валдай". В кулуарах помощник президента Максим Орешкин ответил на вопрос Лайфа, когда доллар перестанет расти.

Орешкин ответил на вопрос Лайфа, когда доллар перестанет расти. Видео © LIFE

"Рано или поздно", — сказал с улыбкой он.