Регион

Уведомления отключены

5 октября, 17:58

Орешкин ответил на вопрос Лайфа, когда доллар перестанет расти

Орешкин заявил, что рано или поздно доллар перестанет расти

В Сочи завершилось юбилейное XX ежегодное заседание дискуссионного клуба "Валдай". В кулуарах помощник президента Максим Орешкин ответил на вопрос Лайфа, когда доллар перестанет расти.

Орешкин ответил на вопрос Лайфа, когда доллар перестанет расти. Видео © LIFE

"Рано или поздно", — сказал с улыбкой он.

Доллар снова по 100: Почему подорожала валюта и что дальше будет с курсом рубля

Доллар снова по 100: Почему подорожала валюта и что дальше будет с курсом рубля

Ранее в Кремле назвали чрезмерное внимание к колебанию курса доллара рудиментом прошлого. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал привыкать жить в рублёвой зоне и не чувствовать себя зависимыми от курса американской валюты.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев
  • Новости
  • Максим Орешкин
  • Валюта
  • Экономика РФ
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров