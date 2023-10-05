Орешкин ответил на вопрос Лайфа, когда доллар перестанет расти
Орешкин заявил, что рано или поздно доллар перестанет расти
В Сочи завершилось юбилейное XX ежегодное заседание дискуссионного клуба "Валдай". В кулуарах помощник президента Максим Орешкин ответил на вопрос Лайфа, когда доллар перестанет расти.
Орешкин ответил на вопрос Лайфа, когда доллар перестанет расти. Видео © LIFE
"Рано или поздно", — сказал с улыбкой он.
Ранее в Кремле назвали чрезмерное внимание к колебанию курса доллара рудиментом прошлого. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал привыкать жить в рублёвой зоне и не чувствовать себя зависимыми от курса американской валюты.
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