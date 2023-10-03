"Рудимент прошлого": В Кремле дали совет россиянам, переживающим из-за курса доллара
Песков назвал чрезмерное внимание к колебанию курса доллара рудиментом прошлого
Правительство России и Центральный банк полностью обеспечивают макроэкономическую стабильность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав чрезмерное внимание к курсу рубля по отношению к доллару рудиментом прошлого.
"Нет, повода для беспокойств по-прежнему нет. Есть определённые колебания, но мы с вами всё-таки живём в рублёвой зоне, поэтому такое чрезмерное внимание к курсу доллара возможно с эмоциональной точки зрения, но скорее это рудименты прошлого", — отметил представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Песков призвал привыкать жить в рублёвой зоне и не чувствовать себя зависимыми от курса доллара.
Ранее курс доллара на Мосбирже впервые с 14 августа превысил 100 рублей. В начале восьмого утра он достиг 100,11 рубля (+0,35). Также до 13,65 рубля вырос курс юаня (+0,05). А вот евро снизился до 104,65 рубля (-0,30).
ТАСС / Вячеслав Прокофьев