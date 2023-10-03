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3 октября, 04:56

Курс доллара на Мосбирже впервые с 14 августа превысил 100 рублей

В начале торгов 3 октября курс доллара впервые с 14 августа превысил 100 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, в начале восьмого утра курс доллара составил 100,11 рубля (+0,35). До 13,65 рубля вырос курс юаня (+0,05). А вот евро снизился до 104,65 рубля (-0,30).

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А ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что введение двойного курса рубля (модели "китайской мембраны") приведёт к падению национальной валюты. По его мнению, такой шаг не будет продуктивным: один курс составит 150, другой — 250.

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Freepik / Ededchechine

Лариса Сафронова
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