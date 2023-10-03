Курс доллара на Мосбирже впервые с 14 августа превысил 100 рублей

В начале торгов 3 октября курс доллара впервые с 14 августа превысил 100 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, в начале восьмого утра курс доллара составил 100,11 рубля (+0,35). До 13,65 рубля вырос курс юаня (+0,05). А вот евро снизился до 104,65 рубля (-0,30).