Глава ВТБ Костин предупредил о курсе доллара в 250 рублей из-за предложения Минэкономразвития
Глава ВТБ Костин заявил, что введение двойного курса рубля не будет продуктивным
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что введение двойного курса рубля (модели "китайской мембраны") приведёт к падению национальной валюты. По его мнению, такой шаг не будет продуктивным. Глава ВТБ отметил, что китайскому юаню нужно освобождаться от "мембран", тогда он сможет полноценно конкурировать с американской валютой. По словам Костина, Россия уже прошла этот путь и сейчас необходимо делать шаги вперёд.
"Я тоже против того, чтобы переходить к каким-то жёстким административным мерам. Если мы введём два курса рубля, то у нас один будет 150, другой — 250, это точно. Поэтому этого не надо делать", — сказал Костин на XX Международном банковском форуме.
Ранее Лайф рассказывал, что министр экономического развития РФ Максим Решетников предложил применить в России модель "китайской мембраны". Он пояснил, что в КНР рынок юаня разделён на внешний и внутренний, однако речь не идёт о двух курсах национальной валюты.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов