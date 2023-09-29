Глава ВТБ Костин предупредил о курсе доллара в 250 рублей из-за предложения Минэкономразвития

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что введение двойного курса рубля (модели "китайской мембраны") приведёт к падению национальной валюты. По его мнению, такой шаг не будет продуктивным. Глава ВТБ отметил, что китайскому юаню нужно освобождаться от "мембран", тогда он сможет полноценно конкурировать с американской валютой. По словам Костина, Россия уже прошла этот путь и сейчас необходимо делать шаги вперёд.

"Я тоже против того, чтобы переходить к каким-то жёстким административным мерам. Если мы введём два курса рубля, то у нас один будет 150, другой — 250, это точно. Поэтому этого не надо делать", — сказал Костин на XX Международном банковском форуме.