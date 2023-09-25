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25 сентября, 08:20

Решетников предложил модель "китайской мембраны" для решения ситуации с рублём

Сложная ситуация с курсом рубля требует сложных решений, поэтому министр экономического развития Максим Решетников предложил применить модель "китайской мембраны": в КНР рынок юаня разделён на внешний и внутренний, но речь не идёт о двух курсах национальной валюты.

"Тема достаточно сложная. Но в то же время, с нашей точки зрения, мы внимательно изучали, нам, конечно, надо делать, наверное, какой-то аналог китайской модели, когда всё-таки существует некая мембрана между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей", — отметил глава Минэкономразвития на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике.

Он подчеркнул, что это позиция МЭР и ведомство ждёт предложений от Центробанка. По мнению Решетникова, если не предпринять никаких действий, кроме уже существующих (в первую очередь регулирование с помощью ключевой ставки), то заложником станет реальный сектор экономики.

Глава ведомства подчеркнул, что речь не идёт о двух курсах, поскольку это крайне вредное явление для экономики.

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А ранее СМИ писали, что российские профильные ведомства обсуждают возможность введения экспортных пошлин на широкий круг товаров в зависимости от колебаний курса рубля. Данная мера, как считают экономисты, поможет сдержать рост цен и стабилизовать курс национальной валюты.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Александра Вишнякова
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