В России придумали способ сдержать рост цен и стабилизировать курс рубля

Российские профильные ведомства обсуждают возможность введения экспортных пошлин на широкий круг товаров в зависимости от колебаний курса рубля. Данная мера, как считают экономисты, поможет сдержать рост цен и стабилизовать курс национальной валюты, пишет газета "Известия".

По данным издания, пошлину планируют ввести с 1 октября, она будет составлять от четырёх до семи процентов в зависимости от курса, а при 80 рублях за доллар и вовсе обнулится. При этом из-под действия пошлин предлагается вывести такие важные для граждан товары, как, к примеру, чай, кофе, одежду, косметику, игрушки и лекарства, то есть продукцию с высокой импортной составляющей.

"Важно, что из-под действия экспортных пошлин будут выведены товары, имеющие в себестоимости высокую долю импортных составляющих, приобретаемых за валюту. А также продукция высоких переделов. Это стимулирует внутреннюю переработку и производство в целом. То есть мера не коснётся российских производителей товаров массового спроса", — отметил зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов.

Доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Екатерина Новикова считает, что введение экспортных пошлин позволит укрепить рубль к основным валютам, тем самым понизив уровень инфляции в стране. Также нововведение, по её мнению, позволит привлечь минимум один миллиард рублей в госказну.