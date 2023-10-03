Доллар снова по 100: Почему подорожала валюта и что дальше будет с курсом рубля На этой неделе доллар снова начал дорожать и преодолел отметку 100 рублей. Почему это произошло и каких значений ждать на валютном графике в ближайшее время? 3 октября, 09:04 На рынке ждали снижения курса доллара, но он продолжил расти. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Почему курс доллара снова выше 100 рублей

На этой неделе рубль подешевел в связи с укреплением доллара и снижением цен на нефть. Индекс доллара восстановился до 106,86 пункта, а цена на нефть марки Brent снизилась до 90 долларов за баррель. Курс доллара продолжает расти на фоне ожиданий повышения ставки ФРС в конце года. Кроме того, давление на рубль связано и с потерей поддержки от экспортёров. Они сократили предложение валюты после налоговых выплат и сохраняющихся геополитических рисков. Так охарактеризовал обстановку на рынке финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

— Во вторник, 3 октября, на торгах в Азии баррель Brent снизился до 89,87 доллара. Торги на Московской бирже открылись ростом по иностранным валютам. Курс доллара продолжал повышаться и достиг уже 100,25 рубля. Это тревожный знак для рубля. На горизонте появился уровень 104,25. Если Банк России и Минфин РФ не примут дополнительные меры по стабилизации курса рубля, то этот уровень будет достигнут к 17 октября. На данный момент нет факторов, которые смогли бы развернуть нисходящий тренд по рублю, — добавил Владислав Антонов.

Что будет с курсом рубля дальше

Фундаментально на рубль давит дисбаланс спроса и предложения иностранной валюты. Он появился на фоне ограниченности притока валютной выручки. Это произошло из-за последствий санкционных ограничений в отношении российского экспорта, а также добровольного сокращения Россией нефтедобычи. Локальными негативными факторами для рубля стали завершение налогового периода, рост глобального доллара, спад котировок сырьевых товаров и снижение ликвидности и без того тонкого валютного рынка из-за выходных дней в КНР с 2 по 6 октября. При такой конъюнктуре доллар краткосрочно может тестировать трёхзначные значения. Ближайшая цель — 101,7. Евро может отметиться выше 105, а юань может приблизиться к 14. Такой прогноз сделал инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

— На этих уровнях мы можем увидеть повышенное внимание ЦБ, у которого потенциально имеются рычаги влияния на ситуацию. Среди них разовые интервенции, ключевая ставка, обязательные нормативы продажи валюты для экспортёров, ограничения на вывод капитала. Впрочем, не исключено, что регулятору не придётся вмешиваться в ситуацию. Среднесрочный баланс факторов может стать более благоприятным для рубля. До конца октября рубль может не только стабилизироваться, но и потеснить доллар обратно к 95–96. До конца года мы можем увидеть американскую валюту ближе к 90 рублям. Евро к концу года может отступить под 100 рублей, юань — ниже 13, — добавил Александр Бахтин.

По его словам, для этого есть несколько причин. Во-первых, в ближайшие месяцы должен набрать силу эффект от двух повышений ключевой ставки. Во-вторых, общерыночный фон может улучшиться, что заставит глобальный доллар отступить от годовых вершин. Это, в свою очередь, всегда позитивно для сырьевых котировок и валют развивающихся стран. Также многое в динамике курса рубля будет зависеть от изменений цен на нефть, динамики макроэкономических и бюджетных параметров, ситуации на рынке рублёвого долга и в геополитике.

— ЦБ и власти активно намекают на возможные дополнительные меры по стабилизации рубля. Дальше всё зависит от действий властей. Если они не вмешаются путём словесных интервенций, ограничений на движение капитала, то выглядеть рынок будет так, что курс выйдет устойчиво на 100+, — считает аналитик канала "Рынки. Деньги. Власть" Сергей Раманинов.

Дешёвая нефть и выросший индекс доллара оказали серьёзное давление на рубль. Следующая цель — 102 рубля за доллар — может быть, пройдёт в первой декаде октября. Такой прогноз сделал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки компании "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.

Авторы Нина Важдаева