В Думе поддержали пагубный для США прогноз нобелевского лауреата при изъятии активов России

Благоразумные инвесторы вряд ли пожелают вкладывать свои средства в США, увидев, как это государство изымает российское имущество и средства без законных на то оснований. Об этом в беседе с Лайфом рассказал депутат Госдумы Амир Хамитов, согласившись с озвученным нобелевским лауреатом по экономике Робертом Джеймсом Шиллером прогнозом о том, что конфискация российских активов станет катаклизмом для доллара.

"С мнением Шиллера спорить трудно. Действительно, какой разумный инвестор, видя, что его имущество или средства могут в любой момент изъять, не заботясь о законных обоснованиях этого, захочет вкладывать свои ресурсы в эту страну? С этой точки зрения Вашингтон копает себе яму с завидным упорством. Видимо, будущая победа России приводит их в такой ужас, что они готовы рисковать всем — репутацией, благополучием собственного народа, экономической (и не только) безопасностью своей страны, лишь бы только отсрочить этот момент", — констатировал парламентарий.

Собеседник Лайфа также отметил, что такая политика обычно до добра не доводит. В западных странах уже слышно недовольство действиями их правительств, которые поставили свои интересы выше интересов жителей. Этих недовольных голосов всё больше, и они становятся всё слышнее. И они, безусловно, сыграют свою роль на ближайших выборах в каждой западной стране.

"Профессиональный, опытный политик в этой ситуации понял бы, что совершил какую-то ошибку, постарался найти и исправить её, чтобы окончательно не растерять и без того пошатнувшийся авторитет. Но, видимо, пилить сук под собой же для кого-то намного увлекательнее", — резюмировал Хамитов.