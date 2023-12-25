В Думе поддержали пагубный для США прогноз нобелевского лауреата при изъятии активов России
Депутат ГД Хамитов: Незаконная конфискация активов РФ отпугнёт от США инвесторов
Благоразумные инвесторы вряд ли пожелают вкладывать свои средства в США, увидев, как это государство изымает российское имущество и средства без законных на то оснований. Об этом в беседе с Лайфом рассказал депутат Госдумы Амир Хамитов, согласившись с озвученным нобелевским лауреатом по экономике Робертом Джеймсом Шиллером прогнозом о том, что конфискация российских активов станет катаклизмом для доллара.
"С мнением Шиллера спорить трудно. Действительно, какой разумный инвестор, видя, что его имущество или средства могут в любой момент изъять, не заботясь о законных обоснованиях этого, захочет вкладывать свои ресурсы в эту страну? С этой точки зрения Вашингтон копает себе яму с завидным упорством. Видимо, будущая победа России приводит их в такой ужас, что они готовы рисковать всем — репутацией, благополучием собственного народа, экономической (и не только) безопасностью своей страны, лишь бы только отсрочить этот момент", — констатировал парламентарий.
Собеседник Лайфа также отметил, что такая политика обычно до добра не доводит. В западных странах уже слышно недовольство действиями их правительств, которые поставили свои интересы выше интересов жителей. Этих недовольных голосов всё больше, и они становятся всё слышнее. И они, безусловно, сыграют свою роль на ближайших выборах в каждой западной стране.
"Профессиональный, опытный политик в этой ситуации понял бы, что совершил какую-то ошибку, постарался найти и исправить её, чтобы окончательно не растерять и без того пошатнувшийся авторитет. Но, видимо, пилить сук под собой же для кого-то намного увлекательнее", — резюмировал Хамитов.
Напомним, ранее сегодня нобелевский лауреат по экономике, профессор Йельского университета Роберт Джеймс Шиллер заявил, что конфискация американскими властями замороженных активов России станет катаклизмом для доллара. Согласно его прогнозу, многие страны начнут сомневаться в безопасности хранения средств в американской валюте, а люди станут переводить сбережения в евро и юани, и это ускорит процесс дедолларизации в мире.
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