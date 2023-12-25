Нобелевский лауреат назвал катаклизмом для доллара конфискацию российских активов

Конфискация американскими властями замороженных активов России станет катаклизмом для доллара. Об этом заявил в интервью итальянской газете La Repubblica нобелевский лауреат по экономике, профессор Йельского университета Роберт Джеймс Шиллер.

По его словам, конфискация российских активов может негативно сказаться на репутации Запада и в конечном счёте обернуться против Америки и её партнёров. Многие страны начнут сомневаться в безопасности хранения средств в американской валюте, люди начнут переводить сбережения в евро и юани, и это ускорит процесс дедолларизации в мире.