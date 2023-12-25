Регион

Уведомления отключены

24 декабря, 22:55

Нобелевский лауреат назвал катаклизмом для доллара конфискацию российских активов

Нобелевский лауреат Шиллер: Конфискация активов РФ станет катаклизмом

Лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Джеймс Шиллер. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Джеймс Шиллер. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Конфискация американскими властями замороженных активов России станет катаклизмом для доллара. Об этом заявил в интервью итальянской газете La Repubblica нобелевский лауреат по экономике, профессор Йельского университета Роберт Джеймс Шиллер.

По его словам, конфискация российских активов может негативно сказаться на репутации Запада и в конечном счёте обернуться против Америки и её партнёров. Многие страны начнут сомневаться в безопасности хранения средств в американской валюте, люди начнут переводить сбережения в евро и юани, и это ускорит процесс дедолларизации в мире.

США предлагают несколько способов передачи Украине замороженных российских активов, пишут СМИ
США предлагают несколько способов передачи Украине замороженных российских активов, пишут СМИ

Ранее сообщалось, что американские власти созвали срочные переговоры для обсуждения передачи замороженных российских активов Украине. Конгресс никак не может одобрить помощь Киеву, собственные средства у США заканчиваются, в связи с чем было решено найти пути для передачи Незалежной средств не из своего кармана.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Мировая экономика
  • Политика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров