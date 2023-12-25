Нобелевский лауреат назвал катаклизмом для доллара конфискацию российских активов
Нобелевский лауреат Шиллер: Конфискация активов РФ станет катаклизмом
Лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Джеймс Шиллер. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Конфискация американскими властями замороженных активов России станет катаклизмом для доллара. Об этом заявил в интервью итальянской газете La Repubblica нобелевский лауреат по экономике, профессор Йельского университета Роберт Джеймс Шиллер.
По его словам, конфискация российских активов может негативно сказаться на репутации Запада и в конечном счёте обернуться против Америки и её партнёров. Многие страны начнут сомневаться в безопасности хранения средств в американской валюте, люди начнут переводить сбережения в евро и юани, и это ускорит процесс дедолларизации в мире.
Ранее сообщалось, что американские власти созвали срочные переговоры для обсуждения передачи замороженных российских активов Украине. Конгресс никак не может одобрить помощь Киеву, собственные средства у США заканчиваются, в связи с чем было решено найти пути для передачи Незалежной средств не из своего кармана.