За счёт России: США ищут новые способы помочь Украине без удара по бюджету

Американские власти созвали срочные переговоры, на которых будет обсуждаться тема передачи замороженных российских активов Украине. Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников.

Дело в том, что Конгресс никак не может одобрить помощь Киеву, а средства у США для поддержки Украины заканчиваются. В связи с этим американские власти вместе с союзниками решили найти пути для передачи Незалежной средств не из своего кармана. Речь идёт о незаконно замороженных российских активах.