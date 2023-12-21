За счёт России: США ищут новые способы помочь Украине без удара по бюджету
NYT: США начали переговоры по теме использования активов России для Украины
Американские власти созвали срочные переговоры, на которых будет обсуждаться тема передачи замороженных российских активов Украине. Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников.
Дело в том, что Конгресс никак не может одобрить помощь Киеву, а средства у США для поддержки Украины заканчиваются. В связи с этим американские власти вместе с союзниками решили найти пути для передачи Незалежной средств не из своего кармана. Речь идёт о незаконно замороженных российских активах.
Ранее стало известно, что американские чиновники предложили переводить замороженные российские активы Украине через Всемирный банк. США представили странам G7 на рассмотрение документ, в котором говорится, что конфискация российских активов была осуществлена в рамках контрмеры, разрешённой международным правом. Сам же Вашингтон публично не поддерживал конфискацию.
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