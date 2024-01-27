Сжигают фуры и заливают полицейские авто навозом: Во Франции усилились протесты фермеров
Во Франции продолжились акции протеста фермеров, несмотря на уступки властей
Во Франции фермеры продолжают блокировать трассы по всей стране, несмотря на объявленные накануне властями компромиссные меры. Протестующие требуют снижения цен на дизель и выделение субсидий, на данный момент им удалось заблокировать как минимум 12 дорог. Об этом свидетельствуют данные французского оператора Vinci.
Акции протеста фермеров во Франции. Видео © X / AlexJonesMW3 / Uptoguru786 / markkutuomola
Работники сельскохозяйственной сферы вот уже несколько дней не только блокируют трассы своими тракторами, но и жгут грузовики с иностранными товарами, а также заливают навозом полицейские машины. По данным французских СМИ, фермеры собираются организовать полную блокаду Парижа, чтобы помешать поставкам в столицу товаров. Акция должна начаться в ночь на понедельник, 29 января, и продлиться как минимум до конца недели.
При этом накануне, 26 января, новый премьер-министр страны Габриэль Атталь обещал выполнить несколько требований протестующих. Среди них — отмена повышения налога на дизельное топливо, запрет на проведение проверок чаще одного раза в год и упрощение юридических процедур. Однако представители фермерского сообщества считают, что этого недостаточно.
Ранее Лайф сообщал, что волна фермерских протестов охватила Германию. Аналогичную акцию также недавно проводили и польские фермеры, перекрывшие КПП на границе с Украиной.
Кадр из видео X / Uptoguru786