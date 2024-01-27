Сжигают фуры и заливают полицейские авто навозом: Во Франции усилились протесты фермеров

Во Франции фермеры продолжают блокировать трассы по всей стране, несмотря на объявленные накануне властями компромиссные меры. Протестующие требуют снижения цен на дизель и выделение субсидий, на данный момент им удалось заблокировать как минимум 12 дорог. Об этом свидетельствуют данные французского оператора Vinci.

Акции протеста фермеров во Франции. Видео © X / AlexJonesMW3 / Uptoguru786 / markkutuomola

Работники сельскохозяйственной сферы вот уже несколько дней не только блокируют трассы своими тракторами, но и жгут грузовики с иностранными товарами, а также заливают навозом полицейские машины. По данным французских СМИ, фермеры собираются организовать полную блокаду Парижа, чтобы помешать поставкам в столицу товаров. Акция должна начаться в ночь на понедельник, 29 января, и продлиться как минимум до конца недели.

При этом накануне, 26 января, новый премьер-министр страны Габриэль Атталь обещал выполнить несколько требований протестующих. Среди них — отмена повышения налога на дизельное топливо, запрет на проведение проверок чаще одного раза в год и упрощение юридических процедур. Однако представители фермерского сообщества считают, что этого недостаточно.