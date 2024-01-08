Сотни тракторов "оккупировали" Берлин, бунт продлится неделю

В Германии сотни трактористов перекрыли дороги в Берлине, Мюнхене, Бремене и многих других немецких городах. Местные фермеры объявили, что начинают с понедельника неделю протестов.

Работники сельского хозяйства настаивают на том, чтобы государство вернуло прежние льготы и снизило налоги. В противном случае фермеры рискуют разориться. Дабы быть услышанными, участники акции организовали блокировку дорожной сети. Полиция не мешает митингующим устраивать заторы, поделились очевидцы.

"Мы не стремимся получать на 20 зарплат больше, мы боремся за своё существование. Мы за немецкое сельское хозяйство", — приводит газета "Известия" один из лозунгов на плакатах демонстрантов.