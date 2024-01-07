Фермеры Польши приостановили блокаду КПП с Украиной, договорившись о соглашении
Польские власти пошли навстречу местным фермерам, которые с ноября прошлого года блокируют пункт пропуска на границе с Украиной. Требования работников сельского хозяйства пообещали выполнить в полном объёме. Об этом сообщил местный телеканал Polsat News.
Переговоры с протестующими провёл глава Минсельхоза республики Чеслав Секерский. По итогам встречи между сторонами был подписан договор, который предполагает сохранение профильного налога на уровне прошлого года, увеличение льготного кредитования и предоставление фермерам субсидий на кукурузу.
"После подписания соглашения акция протеста на пограничном переходе в Медыке приостанавливается на период, необходимый для внесения изменений в законодательство", — гласит текст соглашения.
Лайф напоминает, блокада нескольких пунктов пересечения границы с Незалежной польскими фермерами началась в ноябре прошлого года. В Киеве пожаловались, что экспорт из Незалежной на фоне акции упал на 40%. Недавно Владимиру Зеленскому поступило требование разобраться с ситуацией на границе с Польшей из Верховной рады Украины.
ТАСС / Zuma