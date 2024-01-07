Фермеры Польши приостановили блокаду КПП с Украиной, договорившись о соглашении

Польские власти пошли навстречу местным фермерам, которые с ноября прошлого года блокируют пункт пропуска на границе с Украиной. Требования работников сельского хозяйства пообещали выполнить в полном объёме. Об этом сообщил местный телеканал Polsat News.

Переговоры с протестующими провёл глава Минсельхоза республики Чеслав Секерский. По итогам встречи между сторонами был подписан договор, который предполагает сохранение профильного налога на уровне прошлого года, увеличение льготного кредитования и предоставление фермерам субсидий на кукурузу.