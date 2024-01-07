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6 января, 22:33

Фермеры Польши приостановили блокаду КПП с Украиной, договорившись о соглашении

Польские власти пошли навстречу местным фермерам, которые с ноября прошлого года блокируют пункт пропуска на границе с Украиной. Требования работников сельского хозяйства пообещали выполнить в полном объёме. Об этом сообщил местный телеканал Polsat News.

Переговоры с протестующими провёл глава Минсельхоза республики Чеслав Секерский. По итогам встречи между сторонами был подписан договор, который предполагает сохранение профильного налога на уровне прошлого года, увеличение льготного кредитования и предоставление фермерам субсидий на кукурузу.

"После подписания соглашения акция протеста на пограничном переходе в Медыке приостанавливается на период, необходимый для внесения изменений в законодательство", — гласит текст соглашения.

Тысячи грузовиков стали пленниками блокады на границе Польши и Украины
Тысячи грузовиков стали пленниками блокады на границе Польши и Украины

Лайф напоминает, блокада нескольких пунктов пересечения границы с Незалежной польскими фермерами началась в ноябре прошлого года. В Киеве пожаловались, что экспорт из Незалежной на фоне акции упал на 40%. Недавно Владимиру Зеленскому поступило требование разобраться с ситуацией на границе с Польшей из Верховной рады Украины.

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ТАСС / Zuma

Илья Пушкарев
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