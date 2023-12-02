Киев пожаловался на катастрофическое падение украинского экспорта из-за Польши

Блокада границы польскими перевозчиками привела к сокращению украинского экспорта на 40%. Об этом заявила министр экономики страны Юлия Свириденко.

"В ноябре объёмы экспорта украинской продукции составили 9,2 миллиона тонн. На грузовой транспорт пришлось 783 тысячи тонн. Наибольший объём экспорта проходил через польскую границу — 282 тысячи тонн. И этот объём на 40% меньше, чем до того, как начали бастовать польские перевозчики", — приводит её слова "Зеркало недели".