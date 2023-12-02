Киев пожаловался на катастрофическое падение украинского экспорта из-за Польши
Министр Свириденко: Украинский экспорт упал на 40% из-за забастовки в Польше
Блокада границы польскими перевозчиками привела к сокращению украинского экспорта на 40%. Об этом заявила министр экономики страны Юлия Свириденко.
"В ноябре объёмы экспорта украинской продукции составили 9,2 миллиона тонн. На грузовой транспорт пришлось 783 тысячи тонн. Наибольший объём экспорта проходил через польскую границу — 282 тысячи тонн. И этот объём на 40% меньше, чем до того, как начали бастовать польские перевозчики", — приводит её слова "Зеркало недели".
Свириденко добавила, что экспорт практически замер или упал в два раза на некоторых пунктах пропуска. Глава Минэкономики уверяет, что украинские власти активно работают над разрешением ситуации, хотя и не выносят всей информации на всеобщее обозрение. Киев надеется на обоюдный диалог с обеих сторон.
Ранее Лайф рассказывал, что Киев не может разблокировать границу с Польшей с начала ноября, когда местные дальнобойщики перекрыли пункты пропуска. Вблизи КПП скопилась огромная очередь из машин, в которой скончались уже два водителя. Перекрытые польскими перевозчиками пункты пропуска на границе с Украиной привели также к перебоям с поставками топлива в Незалежную. Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что Варшава должна собрать волю в кулак и покончить с забастовкой перевозчиков, которая нанесла Киеву серьёзный ущерб.
ТАСС / Zuma