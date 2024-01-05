В Раде потребовали от Зеленского разобраться с Польшей Депутат Рады Кучеренко призвал Зеленского решить вопрос с границей с Польшей 5 января, 06:49 Пробка из большегрузов на границе Польши и Украины. Обложка © Zuma / TASS

Депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой решить вопрос с блокировкой польско-украинской границы. По словам нардепа, мир не украиноцентричен, а Киев не может "воевать на несколько фронтов".

"Мир не украиноцентричен и никогда таким не будет — это нам только может казаться. Лучше к этому подготовиться заранее, с чем у нас с вами, к сожалению, могут быть большие и очевидные проблемы", — написал Кучеренко в соцсетях.

Депутат призвал Зеленского взять ситуацию с границей под личный контроль, оценить ситуацию не только со стороны Киева, но и со стороны Варшавы и сделать всё возможное для определения прагматичной позиции Украины.

"Мы не можем сегодня воевать на несколько фронтов, и это очевидно!" — добавил Кучеренко.

Авторы Александра Вишнякова