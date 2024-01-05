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В Раде потребовали от Зеленского разобраться с Польшей

Депутат Рады Кучеренко призвал Зеленского решить вопрос с границей с Польшей

5 января, 06:49
Пробка из большегрузов на границе Польши и Украины. Обложка © Zuma / TASS

Пробка из большегрузов на границе Польши и Украины. Обложка © Zuma / TASS

Депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой решить вопрос с блокировкой польско-украинской границы. По словам нардепа, мир не украиноцентричен, а Киев не может "воевать на несколько фронтов".

"Мир не украиноцентричен и никогда таким не будет — это нам только может казаться. Лучше к этому подготовиться заранее, с чем у нас с вами, к сожалению, могут быть большие и очевидные проблемы", написал Кучеренко в соцсетях.

Депутат призвал Зеленского взять ситуацию с границей под личный контроль, оценить ситуацию не только со стороны Киева, но и со стороны Варшавы и сделать всё возможное для определения прагматичной позиции Украины.

"Мы не можем сегодня воевать на несколько фронтов, и это очевидно!" добавил Кучеренко.

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Напомним, кризис в отношениях Польши и Украины обострился из-за протеста польских дальнобойщиков — с 6 ноября требуют вернуть ограничения на транспортные операции для Украины. Дело в том, что поляки проигрывают в ценах перевозчикам Незалежной, теряют клиентов и несут убытки. У КПП на украинско-польской границе сохраняется очередь из тысяч машин, в которой умерли уже три водителя. Тем временем Владимир Зеленский назвал блокаду на границе Польши и Украины искусственной и призвал Варшаву снять ограничения.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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