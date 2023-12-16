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16 декабря, 20:18

Третий украинский дальнобойщик не дождался разрешения пересечь границу с Польшей и умер

СМИ: На границе с Польшей умер третий украинский дальнобойщик

На границе с Польшей вновь умер украинский дальнобойщик, уже третий с начала забастовки. О произошедшем сообщает телеканал ICTV.

Скорая увозит украинского дальнобойщика, которому стало плохо на границе с Польшей. Позднее он умер в больнице. Видео © t.me / "Факти ICTV"

"Украинскому дальнобойщику стало плохо в очереди перед пунктом пропуска Корчева со стороны Польши. <...> Наши источники сообщают, что водитель умер", — указано в сообщении.

В очереди на границе Польши и Украины скопилось уже более трёх тысяч грузовиков

В очереди на границе Польши и Украины скопилось уже более трёх тысяч грузовиков

Напомним, кризис на западных рубежах Незалежной начался из-за протеста польских дальнобойщиков. Они с 6 ноября требуют вернуть действовавшие ранее ограничения на транспортные операции для Украины. У КПП скопилась внушительных размеров очередь из машин, в которой умерли уже два водителя. В этой связи Украина направила в МИД Польши ноту протеста.

Обложка ©

t.me / "Факти ICTV"

Анатолий Симоненко
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