Третий украинский дальнобойщик не дождался разрешения пересечь границу с Польшей и умер
СМИ: На границе с Польшей умер третий украинский дальнобойщик
На границе с Польшей вновь умер украинский дальнобойщик, уже третий с начала забастовки. О произошедшем сообщает телеканал ICTV.
Скорая увозит украинского дальнобойщика, которому стало плохо на границе с Польшей. Позднее он умер в больнице. Видео © t.me / "Факти ICTV"
"Украинскому дальнобойщику стало плохо в очереди перед пунктом пропуска Корчева со стороны Польши. <...> Наши источники сообщают, что водитель умер", — указано в сообщении.
Напомним, кризис на западных рубежах Незалежной начался из-за протеста польских дальнобойщиков. Они с 6 ноября требуют вернуть действовавшие ранее ограничения на транспортные операции для Украины. У КПП скопилась внушительных размеров очередь из машин, в которой умерли уже два водителя. В этой связи Украина направила в МИД Польши ноту протеста.
t.me / "Факти ICTV"