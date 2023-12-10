В очереди на границе Польши и Украины скопилось уже более трёх тысяч грузовиков

Почти 3,5 тысячи грузовиков на данный момент стоят в очередях на польско-украинской границе, сообщил представитель Госпогранслужбы Незалежной Андрей Демченко. По его словам, пункты пропуска заблокированы перевозчиками из соседней страны.

"Ситуация [на границе Польши и Украины] фактически неизменна — блокируются четыре направления. <...> По состоянию на утро сегодня, по информации, которую мы имеем от польских пограничников, в очередях в сторону Украины на территории Польши находятся почти 3,5 тысячи грузовых транспортных средств", — сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.