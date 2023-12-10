В очереди на границе Польши и Украины скопилось уже более трёх тысяч грузовиков
Почти 3,5 тысячи грузовиков стоят в очередях на польско-украинской границе
Почти 3,5 тысячи грузовиков на данный момент стоят в очередях на польско-украинской границе, сообщил представитель Госпогранслужбы Незалежной Андрей Демченко. По его словам, пункты пропуска заблокированы перевозчиками из соседней страны.
Ситуация на польско-украинской границе. Видео © X (ранее Twitter) / Rinat
"Ситуация [на границе Польши и Украины] фактически неизменна — блокируются четыре направления. <...> По состоянию на утро сегодня, по информации, которую мы имеем от польских пограничников, в очередях в сторону Украины на территории Польши находятся почти 3,5 тысячи грузовых транспортных средств", — сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.
Демченко добавил, что на словацко-украинской границе, где местные перевозчики уже приостановили аналогичную польской акцию, в очередях до сих пор стоят более 500 грузовиков.
Напомним, кризис на западных рубежах Незалежной начался из-за протеста польских дальнобойщиков, которые с 6 ноября требуют вернуть действовавшие ранее ограничения на транспортные операции для Украины. Из-за своих украинских коллег они теряют деньги. Вблизи КПП скопилась огромная очередь из машин, в которой скончались уже два водителя. Тем временем Владимир Зеленский винит во всём польских политиков, а Варшава в ответ призывает Киев разобраться в вопросе регистрации транспортных средств. По словам вице-премьера Украины Ирины Верещук, своими действиями "союзник" взял экономику страны в заложники. На границе двух стран уже резко сократилось число грузовиков с гуманитарной помощью.
ТАСС / Zuma