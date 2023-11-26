Зеленский обвинил политиков Польши в блокаде границы с Украиной

"Я считаю, [это происходит] прежде всего из-за некоторых политических шагов наших соседей. Я считаю, что нам надо иметь очень взвешенную политику. Иметь план действий, которому следовать. У нас есть этот план. <...> Я думаю, надо дать чуточку времени нашим соседям", — цитирует его слова УНИАН.