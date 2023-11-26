Зеленский обвинил политиков Польши в блокаде границы с Украиной
Зеленский: Украина испытывает сложности из-за политических шагов Польши
Владимир Зеленский. Обложка © EPA / ТАСС / PEPE TORRES
На границе Украины и Польши сложная ситуация. Так прокомментировал на пресс-конференции блокаду пунктов пропуска польскими перевозчиками Владимир Зеленский.
"Я считаю, [это происходит] прежде всего из-за некоторых политических шагов наших соседей. Я считаю, что нам надо иметь очень взвешенную политику. Иметь план действий, которому следовать. У нас есть этот план. <...> Я думаю, надо дать чуточку времени нашим соседям", — цитирует его слова УНИАН.
Зеленский также выразил уверенность, что выход из тупика в скором времени будет найден.
Напомним, польские перевозчики решили начать забастовку на границе с Украиной на фоне обострения конкуренции с коллегами из соседней страны. Так, 6 ноября началась блокада украинской границы, были перекрыты три ключевых пограничных перехода. А 11 ноября представитель Госпогранслужбы Незалежной Андрей Демченко заявил, что на польско-украинской границе скопилось около двух с половиной тысяч автомобилей. Позже, 14 ноября, стало известно, что переговоры протестующих польских дальнобойщиков и чиновников Польши и Украины не принесли результата. В связи с этим количество машин на границе увеличилось. После смерти двух водителей Украина отправила в МИД Польши ноту протеста.