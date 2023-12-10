Ещё один член ЕС проведёт протесты на границе с Украиной

Со следующей недели венгерские автоперевозчики начнут протесты на границе с Украиной. Как передаёт агентство MTI со ссылкой на главу Ассоциации венгерских автомобильных перевозчиков (MKFE) Тивадара Арваи, причиной этого стало разорение логистических предприятий члена Евросоюза украинскими дальнобойщиками.

По его словам, из-за появления украинцев в зоне ЕС на грани разорения оказалось несколько сотен венгерских предприятий. Арваи отметил, что пробег грузовиков из Венгрии по дорогам родной страны снизился на 4% в то время, как тот же показатель у украинских автоперевозчиков увеличился на 30%.

"Об этом говорят поляки и словаки, но то же самое стоит и за начинающимися в понедельник венгерскими протестами", — сказал глава ассоциации.