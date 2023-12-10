Ещё один член ЕС проведёт протесты на границе с Украиной
MKFE: Венгерские перевозчики 11 декабря начнут протесты на границе с Украиной
Со следующей недели венгерские автоперевозчики начнут протесты на границе с Украиной. Как передаёт агентство MTI со ссылкой на главу Ассоциации венгерских автомобильных перевозчиков (MKFE) Тивадара Арваи, причиной этого стало разорение логистических предприятий члена Евросоюза украинскими дальнобойщиками.
По его словам, из-за появления украинцев в зоне ЕС на грани разорения оказалось несколько сотен венгерских предприятий. Арваи отметил, что пробег грузовиков из Венгрии по дорогам родной страны снизился на 4% в то время, как тот же показатель у украинских автоперевозчиков увеличился на 30%.
"Об этом говорят поляки и словаки, но то же самое стоит и за начинающимися в понедельник венгерскими протестами", — сказал глава ассоциации.
Представитель MKFE уточнил, что протестные акции состоятся на контрольно-пропускном пункте Захонь – Чоп. Также он подчеркнул, что у дальнобойщиков с Украины совершенно другая экономическая и правовая среда, поэтому их расходы отличаются от коллег из Венгрии. В заключение он подчеркнул, что венгерские грузоперевозчики просили Брюссель пересмотреть своё соглашение с Киевом, чтобы учесть интересы всех членов ЕС, в том числе Будапешта.
В Словакии перевозчики заблокировали КПП на границе с Украиной, чтобы поддержать протестующих поляков
Напомним, что аналогичная ситуация происходит на границе Украины с Польшей. Киев не может разблокировать границу с европейской страной с 6 ноября, когда местные дальнобойщики перекрыли пункты пропуска. Они требуют вернуть предыдущие ограничения на транспортные операции для Украины, так как теряют деньги из-за коллег из Незалежной.
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