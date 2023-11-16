В Словакии перевозчики заблокировали КПП на границе с Украиной, чтобы поддержать протестующих поляков

Словацкие дальнобойщики в четверг, 16 ноября, временно заблокировали границу с Украиной. По инициативе Союза автоперевозчиков Словакии (UNAS) на час был закрыт погранпереход Ужгород – Вышне-Немецке. Этой акцией водители решили поддержать польских коллег, которые уже несколько дней протестуют против либерализации правил Евросоюза для перевозчиков из Незалежной.

"Мы попросим Еврокомиссию немедленно ввести разрешение на движение для украинских транспортных средств, потому что европейские компании падают духом и не знают, как с ними конкурировать", — приводит издание Teraz слова главы UNAS Станислава Скалы.

Сейчас погранпереход уже работает в штатном режиме. Однако словацкие дальнобойщики грозят, что если Брюссель не решит ситуацию, то они полностью и окончательно заблокируют границу с Украиной.