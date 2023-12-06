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6 декабря, 02:21

Киев забил тревогу: Польша взяла Украину в заложники

Вице-премьер Верещук: Блокировкой КПП Польша взяла экономику Украины в заложники

Нежелание Польши разблокировать автомобильные КПП на границе с Украиной усугубляет и без того уязвимое положение экономики Незалежной. Забастовка перевозчиков уже обернулась для Киева миллиардными потерями, пожаловалась вице-премьер страны Ирина Верещук.

По словам политика, Варшава и Евросоюз не могут или не хотят положить конец этой "позорной блокаде" Украины. Эпопея с перекрытыми границами длится уже месяц, напомнила она, призвав союзников Незалежной собраться и принять какое-то решение.

"У поляков претензии не столько к Украине, сколько к Евросоюзу. И блокируют поляки не столько нашу границу с Польшей, сколько нашу границу с ЕС. Но в заложники поляки захватили украинскую экономику. В момент, когда мы очень уязвимы и считаем каждую гривну на армию и социальные выплаты", — написала Верещук в соцсетях.

Киев пожаловался на катастрофическое падение украинского экспорта из-за Польши

Киев пожаловался на катастрофическое падение украинского экспорта из-за Польши

О ситуации на границе недавно высказался и Владимир Зеленский. Он увидел корень проблемы в некоторых "политических решениях". Варшава в ответ призвала Киев разобраться в вопросе регистрации транспортных средств.

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ТАСС / Zuma

Илья Пушкарев
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